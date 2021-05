Guide de déconnexion Orange : 100 lieux à visiter... avec internet  

« Observer des phoques moines dans la baie de Somme, prendre une ligne de train régional qui traverse des paysages somptueux, suivre les berges de la Charente à vélo, dormir sur une île habitée par un seul couple en Bretagne sont autant d’expériences et de moments uniques proposés dans ce guide de 216 pages richement illustré », annoncent les partenaires.

Bien sûr, on ne pourra acheter le livre que dans les boutiques Orange – et idéalement, on contractera un petit abonnement datas pour profiter des informations sur l’espace que l’on aura choisi de visiter. D'ailleurs, Didier Férat, directeur éditorial de Lonely Planet France souligne que les choix de destinations et d’activité résultent d’une minutieuse sélection.

Ironie ? Certainement pas : si Lonely Planet et Orange proposent de déconnecter, ce n’est que temporairement : « Un dispositif digital permettant d’explorer une expérience en réalité augmentée est déployé dans les boutiques Orange et sur Snapchat. Au sein de l’expérience, les utilisateurs sont invités à jouer pour tenter de gagner des guides en version digitale, des guides en version papier et des séjours pour 4 personnes ».

On recommandera, bien entendu, un forfait 5G avec Gigas illimités pour savourer pleinement sa déconnexion…

Seules les structures de Corse ne proposeront pas le guide — vendu pour 11,90 €. Et, comme il ne se pouvait pas que l’on oublie la vente en ligne chez Orange, un site internet permet de commander son exemplaire.

Notons qu’à la déconnexion s’ajoute également une notion de développement durable : « À compter de sa délivrance, ce produit bénéficie de la garantie légale de conformité de 2 ans », peut-on lire dans les éléments du SAV Orange.

Et pour assurer aux lecteurs que l’on parle bien d’une déconnexion méthodique, voici ce que l’on obtient quand on regarde les produits associés au livre :

Une montre connectée...