Natassinan de Julien Gravelle, une ôde à la réconciliation 

Une terre où vivaient, parmi une nature libre et exubérante, apte à fournir à chacun, végétal ou animal, de quoi se nourrir et assurer sa descendance dans un équilibre millénaire (multi-millénaire ?). Une terre sauvage peuplée de forêts sauvages et d'animaux sauvages. Et parmi ces derniers, des « indiens » et puis aussi, déjà, quelques « blancs » aussi « sauvages » que les autochtones, « sentant fort la sueur, la boucane et la graisse animale ». Des gens qui n'avaient « jamais possédé de terre » et qui, pourtant, y vivaient leur vie, comme tous leurs ancêtres avant eux, et qui, certainement, étaient, eux, vieux, enfants, femmes, hommes, possédés par le bois !

Au milieu du grand lac gelé coincé entre les montagnes de la Mistassini, Ashini, le vieil homme sage (le shaman, comme on le désignerait aujourd'hui), était resté longtemps pour interroger le vent : un dialogue indispensable pour apporter aux membres du clan, de la tribu familiale, les réponses qui accompagneront l'avenir. Il avait écouté les voix des esprits du Jour, de la Nuit, des Pierres, des Bêtes et des Plantes et il revenait vers les siens avec la décision d'un départ immédiat pour quitter les territoires d'hivernage et prendre la route pour descendre vers Piekonagami (Le Grand Lac Plat, qui s'appellera plus tard « Le Lac Saint Jean », en amont du fjord du Saguenay).

Lourdement chargés de tous les trésors que l'hiver leur avait exceptionnellement procurés, les membres du clan ont levé le camp et entrepris le voyage qui va les mener à destination, à pied, à travers bois puis sur les rivières dont il faut se méfier des pièges trompeurs d'une glace incertaine, puis en canots, en eaux libres, avec des chutes vrombissantes à éviter par des portages longs, fastidieux, pénibles, éprouvants pour tous, hommes, femmes, enfants, chiens… Une migration parsemée de difficultés et d'embûches, car « le clan avait beaucoup tué (…) Et l'univers [voulait] retrouver son équilibre dans la souffrance et dans le deuil » !

Mais au bout du chemin, il y avait Piekonagami où les peaux de castors et de caribous, que le bois leur avait permis de chasser et de manger, adoucissant les morsures de l'hiver, allaient pouvoir être échangés contre d'autres denrées indispensables au clan. Et aussi contre ces nouveaux objets qu'apportaient avec eux des hommes dont on leur avait dit qu'ils avaient la peau blanche et qui arrivaient depuis quelques années sur de grands bateaux venus on ne sait d'où.

C'est avec l'histoire dramatique et héroïque du clan d'Ashini que débute cet ouvrage, comme autant d'histoires égrenées sur cinq siècles de distance dans les bois de Natassinan.

Vous l'avez bien compris, c'est du cœur du Québec que Julien Gravelle nous parle dans ce livre magnifique ! C'est au cœur des bois de cette région enivrante, de ces espaces immenses, de cette nature dont les hommes ont, pendant des siècles, imaginé qu'elle était infinie pour, finalement, au XXIème siècle, constater que, là comme ailleurs, sous les coups de boutoir d'une colonisation menée tambour battant, le « sauvage » (le wild) a reculé chaque jour un peu plus entraînant avec lui la disparition des forêts et de leurs habitants.

Par petites touches, par petits bonds successifs de quelques dizaines d'années à chaque fois, il nous fait suivre la descendance du vieil Ashini qui, elle-même, finit par disparaître et, avec elle, toutes les connaissances que cette vie, certes pas idyllique selon nos critères actuels, mais équilibrée, économe et respectueuse, quasi symbiotique, avait permis à ces peuples d'accumuler.

Aujourd'hui, ce sont les machines titanesques qui lacèrent le bois de chemins d'exploitation à l’infini, permettant un abattage « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » d'arbres destinés à l'industrie, contribuant à la disparition de ce « bois » que les « coureurs » d'alors savaient lire, arpenter et habiter sans électricité et sans chauffage central.

À l'évidence, Julien Gravelle n'est pas un néophyte du « bois » car il en parle avec une langue gourmande, précise et détaillée, pleine des accents sucrés du plaisir de « toucher » la forêt, éprouver la glace, lire la neige, écouter le vent, sentir les grands fauves ou le gibier, voir les couleurs des cieux changeants. Le « bois » est le personnage principal de son roman, le fil rouge. Les hommes n'en sont que les pointillés lui permettant de ponctuer l'avancée de la colonisation, d'une inféodation au pouvoir de l'argent et des armes à feu qui ne tiennent plus compte des esprits de la forêt et la mettent en grand danger.

Au Québec, comme ailleurs !

Le résultat d'un asservissement religieux de la nature considérée comme un sujet devant être exploité sans considération aucune, au seul bénéfice d'une évangélisation détruisant par le fer, le feu ou l'alcool toutes les traces possibles d'une relation diplomatique (telle que la définit Baptiste Morizot) au milieu vivant. Jusqu'à et y compris « arracher les langues sauvages de la bouche des enfants ».

Ce livre est une ode à l'espoir d'une réconciliation : celle de l'Homme et de la Terre dans une association équilibrée, respectueuse, généreuse, faite de dons et de retours de dons.

C'est aussi un chant d'amour infini à ces être coureurs de bois, qui ont peuplé ces territoires si longtemps avant de finir par s’effacer devant un adversaire polymorphe et tentaculaire. « Pour les comprendre, vous devez savoir d'où ils venaient et comment ils sont devenus étrangers sur leurs propres terres ».

Voilà ce que racontent magnifiquement les neuf chapitres de Nitassinan !

Julien Gravelle, trad. Eric Boury - Natassinan - Wildproject - 9782381140056 - 12 €