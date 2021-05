Hachette Livre travaille à l'information de ses auteurs

En septembre dernier, Mon espace auteur faisait son apparition : données et informations de vente, ressources destinées aux démarches administratives… L’outil souffrait de quelques lacunes, mais approfondit donc les éléments destinés aux créatrices et créateurs.

La page « aide et infos » met à leur disposition un contenu riche et pratique organisé autour de six thématiques. Les auteurs peuvent y trouver des réponses sur des sujets aussi variés que la déclaration de revenus et le prélèvement à la source, les modalités d’exonération des cotisations sociales Covid 19, la retraite de base et les retraites complémentaires. – communiqué Hachette Livre

Outre les maisons littéraires, les secteurs de l’illustré, de la jeunesse et du savoir ont également accès à cet espace — et plus de 500 autrices et auteurs y ont désormais accès.

Selon le groupe Hachette, cet outil « s’inscrit dans la droite ligne du programme de travail, annoncé par les pouvoirs publics en mars dernier, préconisant la mise en place d’outils de facilitation de la vie administrative des auteurs ».

Or, en regard des dernières réunions entre le ministère de la Culture et les organisations d’auteurs, Hachette Livre semble un brin plus efficace… Mais nous y reviendrons.