Venezuela : deux écrivains accusés d'“incitation à la haine

Le 31 mars, la journaliste Milagros Mata-Gil avait prévenu ses proches, sur le réseau social Facebook, indiquant que les forces de l'ordre s'étaient présentées à son domicile en son absence. Quelques heures plus tard, un nouveau message, indiquant cette fois une garde à vue, aux côtés du poète Juan Manuel Muñoz.

« Moriche [surnom du poète, NdR] et moi sommes en prison ce soir, et serons présentés demain devant la justice. Pour incitation à la haine envers Tarek Saab », indiquait alors Milagros Mata-Gil. Au cours de cette audience préliminaire, les deux prévenus avaient finalement obtenu plus d'informations sur les faits reprochés.

Un article est en cause, diffusé notamment sur le réseau social WhatsApp : celui-ci, intitulé « Fête mortelle », décrivait l'organisation d'un mariage fastueux, fin février 2021, au Club Sirio de Lechería, non loin de Puerto La Cruz. Et le non-respect total des gestes barrières et autres consignes de prudence sanitaire : une semaine plus tard, racontait l'article, cliniques et hôpitaux se trouvaient submergés de patients infectés par la Covid, avec 600 admissions en quelques jours.

Parmi les invités de cette « fête mortelle », soulignaient Milagros Mata-Gil et Juan Manuel Muñoz, le procureur général Tarek Saab, un proche du président Nicolás Maduro, comme le suggèrent des vidéos de l'événement diffusées sur internet.

Le « harcèlement des écrivains »

Un mois après l'arrestation des deux auteurs, l'organisation PEN International, qui œuvre pour la liberté d'expression des écrivains dans le monde entier, appelle à l'abandon des charges. « Aucun écrivain ou journaliste ne devrait être emprisonné ou condamné pour avoir écrit ou diffusé un texte », indique Jennifer Clement, présidente de l'organisation.

« Le recours à la censure du gouvernement de Nicolás Maduro se dévoile par l'intermédiaire de ce harcèlement des écrivains, tout comme la corruption des institutions judiciaires ».

Le 12 avril dernier, un courrier a été envoyé à Maikel José Moreno Pérez, président de la Cour suprême du Venezuela, signé par plusieurs organisations américaines et appelant à l'abandon des charges contre les deux personnalités. Le courrier est resté sans réponse...

Dans un article revenant sur les événements, le 20 avril, Milagros Mata-Gil indique qu'on lui a formellement interdit d'évoquer les événements, « cet individu et sa famille » pour une durée de six mois.

via Letralia, Reportero24

Photographie : Nicolás Maduro, président de la République du Venezuela, février 2021 (UN Geneva, CC BY-NC-ND 2.0)