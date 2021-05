En ce 1er mai, “Hommage à tous mes collègues précaires

J’ai souvent été précaire au cours de ma vie professionnelle, dans plusieurs pays, dont la France. J’ai multiplié les expériences au fil des ans et mon tour du monde de la précarité est loin d’être terminé.

Dans le monde culturel, la précarité est flagrante, avec les auteurs, les traducteurs et les artistes visuels en tête de file.

Mais, sans ses précaires, le monde du livre cesserait de fonctionner. Tout comme le monde de l’art. Tout comme le monde de l’éducation. Tout comme la société en général puisque ce sont des précaires qui testent les applications informatiques que nous utilisons tous les jours. Un exemple parmi tant d’autres parce que les précaires sont partout, même si nombre de non précaires ne les voient pas.

Le précaire est très mal considéré lorsqu’il demande davantage de travail et un meilleur salaire pour lui et ses collègues, et encore plus mal considéré lorsqu’il ose faire part de son bas moral, de son énervement ou de son épuisement.

Mais le précaire n’est pas seulement une somme de travail réelle ou potentielle. Il est aussi un être humain qui doit se nourrir, payer son loyer et subvenir aux besoins de sa famille alors que les acquis sociaux pour lesquels nos ancêtres ont tant lutté sont en train de disparaître.

L’argent (et il y a beaucoup d’argent) va aux sociétés de services, aux sociétés prestataires et aux exploitants des œuvres, et tous ces intermédiaires gagnent bien leur vie. Mais qui se préoccupe de demander combien les précaires sont payés, et quelle somme leur revient ?

Depuis des temps immémoriaux, il y a ceux qui travaillent et ceux qui organisent (et exploitent) le travail des autres. Travail et créativité versus pouvoir et argent.

Le système en place s’ingénie à nous faire croire que les précaires sont une sous-catégorie qui n’a pas (encore) réussi dans la vie, une remarque que j’ai souvent entendue à mon égard. Mais les précaires réussissent dans la vie si on mesure cette réussite à l’aune de la passion et de la persistance qu’ils mettent à exercer leur métier alors qu’ils peuvent difficilement en vivre du fait du système en place.

De plus en plus nombreux, les précaires sont une force qu’il est grand temps de prendre en compte. La solidarité est grande entre précaires, et on espère une société qui soit un peu plus solidaire à leur égard.

