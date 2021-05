Carnets Parallèles, la nouvelle collection des éditions Premier Parallèle 

Une petite collection à cheval entre les idées et le pratique, résolument vivante et amusante, qui rend concrètes les grandes questions. « On y entre, en somme, par la petite porte, pour en sortir par la grande », assure la maison.

Carnets Parallèles, ce sont 3 nouveautés à paraître en mai prochain, 4 à paraître cet automne, puis 6 à 8 ouvrages publiés tous les ans. Le tout à travers la conception graphique de Maya Palma. Les nouveautés de mai sont donc :

Face à une bête sauvage de Joëlle Zask.

Que faire si votre route croise celle d’un chien errant agressif, d’une corneille rancunière, d’un ours mal léché, d’un macaque affamé ? Face à une bête sauvage, nous réalisons l’étendue de notre ignorance. Nous faisons la brutale expérience de notre propre appartenance au monde animal et de la faiblesse de notre espèce, qui n’inspire naturellement ni terreur ni crainte. Avec ce guide à la fois informé et amusant, Joëlle Zask ne nous propose pas seulement de nous prémunir contre une morsure ou un coup de griffe. Elle nous invite à faire connaissance avec les autres animaux de la nature et à remettre en question la place que nous accordons aux humains parmi eux.

Vaccins, Petit guide par temps de Covid de Lise Barnéoud.

Les vaccins éveillent en nous les plus grands espoirs et les pires craintes. Aujourd’hui plus que jamais. Que sont ces vaccins anti-Covid conçus et commercialisés à la vitesse de l’éclair ? De manière générale, quels sont les enjeux des différents vaccins proposés en France ? De quoi sont-ils constitués et comment fonctionnent-ils ? Lise Barnéoud examine ici les vaccins maladie par maladie, de la rougeole au Covid-19. Enrichi d’infographies, ce petit volume est un guide indispensable pour tout citoyen désireux de comprendre comment marchent les vaccins, de saisir le délicat équilibre entre les bénéfices et les risques propres à chacun d’entre eux, et de prendre des décisions de manière sereine et éclairée.

Comment lire des livres qu’on ne comprend pas de Olivier Haralambon.

Après avoir passé un doigt sur la surface du texte pour en apprécier le grain, lire. Une première fois. Résonance du choc. Dégringolade en pied de page. On a lu pourtant, et reconnu les grands équilibres, la structure grammaticale ou la tonalité de sa langue maternelle. Mais on n’a rien compris. On recommence, on repasse. On pose ses coudes de part et d’autre, il faudra bien que le texte s’attable. Mais pour y parvenir, il faudra ruser avec lui : tourner autour, le lire dans toutes les pièces, le maltraiter et le surprendre, le faire rire, le séduire. Alors il vous donnera tout, ou presque.

Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site de l'éditeur.