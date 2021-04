Le musée consacré au Chat de Geluck, un feu feuler à Bruxelles

Fin 2018, le coup d’envoi était partiellement donné : les annonces du Ministre-Président de la Région Bruxelles-Capitale confirmaient la convention de partenariat avec Philippe Geluck. Le Chat cartoon museum, sur quelque 4.000 m2 de surface brute et 7 étages, allait ronronner comme jamais. Presque.

On apprend en effet que le permis de construire est à peine signé que déjà, les mécontents se manifestent : « Nous tenons à vous faire part de nos sentiments d’incompréhension et d’inquiétude, voire de consternation et de révolte, face au projet du Musée du Chat qui vise essentiellement à la promotion de l’œuvre de Philippe Geluck », écrivent-ils.

Un espace qui n’a, ni plus ni moins que vocation de « rendre attractif Bruxelles et son centre-ville », selon les propos du secrétaire d’État, Pascal Smet. Lourde charge qui pèse alors sur les épaules du matou, et que certains habitants n’apprécient guère.

Certes l’initiative relève du secteur privé. Il n’empêche, l’implication des pouvoirs publics est évidente. En effet, la parcelle sur laquelle serait érigé le futur musée appartient à la Région de Bruxelles-Capitale et surtout le bâtiment serait construit par la Société d’Aménagement Urbain, qui est un organisme public. En tant que propriétaire, la Région a donc choisi son locataire dans le cadre d’un bail emphytéotique ; elle a par conséquent décidé de l’usage qui serait fait du lieu. Le fait est qu’il s’agit d’un partenariat public-privé dont vous portez la responsabilité. – Texte de la pétition

S’il ne s’agit pas de juger la valeur ni la qualité des œuvres de Geluck, soulignent les pétitionnaires, l’exposition et l’approche museale défrise, car « les personnages de bande dessinée sont d’abord conçus pour exister dans les journaux et les livres. Mis à part les planches originales, les objets exposés dans un musée tel que celui qui est en projet sont nécessairement des produits dérivés. »

GELUCK: Chat des villes et Chat des Champs

Par ailleurs, le fait que le créateur soit à l’origine de cette initiative laisse planer « des doutes sérieux sur la validité artistique d’une telle démarche ».

La pétition est à retrouver à cette adresse, ayant aujourd’hui collecté plus de 3740 signatures.

Le public amateur d’art ne comprendrait pas qu’à l’exposition d’un ensemble riche et varié, constitué au cours de dizaines d’années, dont la qualité ne peut être mise en doute, soit préférée celle des productions d’un dessinateur de presse investi dans une démarche d’autopromotion. Le moins qu’exigeait la déontologie était que le projet de Musée Le Chat fît l’objet d’un avis qualitatif émis par une instance impartiale et compétente en matière d’art contemporain et de muséographie. Nous nous permettons de vous demander si pareille consultation a eu lieu et dans l’affirmative, de rendre son rapport public. – Texte de la pétition

Entre les moyens déployés et les inquiétudes exprimées, il faudra du doigté pour amatouer ce monde.