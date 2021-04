L'artiste peintre Jean-Michel Alberola dans le fleuve des mémoires de l'édition

EXPOSITION – Dans le cadre du Festival « Jardin des Mots 2021 » organisé par le Département de la Marne et la Bibliothèque de la Marne (B.D.M.), la commune de Jonchery-sur-Vesle propose une rétrospective des Aventures de Sylvain et Sylvette. Bande dessinée créée en 1941 par Maurice Cuvillier (1897-1957), elle abordait des sujets d’actualité : écologie, respect de la vie animale, rapports entre l’Homme et la Nature et adaptation à la Nature, liens de Fraternité, etc. Eh, oui...