Le Trait : porter la voix des artistes auteurs en Région et au-delà

Pour l’artiste auteur débutant, la rencontre avec l’association Le Trait risque de se faire dans un premier temps sur internet. Lancé il y a tout juste un mois, le site web de l’organisation contient notamment un « Guide fiscal et social » qui revient pas à pas sur les démarches à effectuer pour s’inscrire administrativement sous ce statut bien particulier.

Créé bénévolement par Florence Hinckel, auteure jeunesse et membres de l’asso, ce guide contient notamment de longs passages qualifiés de « désintox ». Le mot, un peu provocateur, montre bien la volonté de Le Trait d’en finir avec le flou et les idées reçues qui circulent.

« Ça fait longtemps qu’on nous dit de pas trop nous occuper nos contrats, de pas trop toucher à l’administratif. Mais à un moment on peut plus rester dans cette situation » explique l’écrivaine Ramona Badescu. « Souvent les gens qui travaillent au sein des institutions sont eux-mêmes mal informés. Ces éléments concernant notre travail devraient être beaucoup plus clairs et non perçus comme quelque chose de vaporeux et inaccessible. »

Le guide, qui a déjà rencontré un certain succès sur des groupes Facebook spécialisés, renvoie au problème plus large du manque de formation des artistes auteurs. « Dans mon école d’art, on n'a eu qu’une seule demi-journée pour nous expliquer comment on développe son activité au niveau légal », se souvient l’artiste et scénographe Renaud Perrin. « On a vraiment une formation limitée au niveau fiscal et administratif. On apprend sur le tas et on est un peu fatigués de ça. »

Les membres de l’association, déjà bien installés dans la profession, souhaitent notamment accompagner les artistes débutants. Au fait des difficultés de leurs professions, ils inscrivent leur projet dans une perspective de partage et de mise en commun des outils entre pairs. Le site propose ainsi des liens qui renvoient à différents syndicats et associations d’aide à même d’éclairer le chemin plein d’embûches des jeunes arrivant dans le milieu.

Association locale

La création de l’association coïncide peu ou prou avec le premier confinement. Depuis deux ou trois ans, il était manifeste pour beaucoup d’artistes regroupés ensemble au sein d’ateliers à Marseille, et dans la région, que le manque de structure commune s'avérait préjudiciable « On s’est rendu compte peu à peu qu’on n’avait pas notre mot à dire sur des décisions qui nous concernaient directement » explique Ramona.

L’arrivée de la crise sanitaire et les annulations successives des évènements artistiques sont venues renforcer ce sentiment d’inquiétude et d’impuissance. C’est alors que Le Trait a vu le jour. D’abord en tant qu’organisation officieuse – un lieu de discussion et une manière de combattre la solitude –, puis comme association officielle, à même de parler directement avec les institutions.

Aujourd’hui, Le Trait regroupe une quarantaine d’adhérents et s’adresse à l’ensemble des AA de la Région Sud PACA, toutes disciplines confondues. Cet ancrage local est important pour le collectif : 700 auteurs sont répertoriés sur le territoire, avec une représentation quasi inexistante.

AUTEURS : les artistes-auteurs appellent le gouvernement à l'aide

Une fois les mesures sanitaires un peu allégées, les membres de l’association espèrent organiser des réunions entre adhérents et ainsi ouvrir un espace de réflexion et de dialogue. La mutualisation de matériel professionnel et d’espace pour répéter est également en projet. Comme le soulignent Ramona et Renaud, il est très dur pour un jeune artiste de se lancer aujourd’hui. Les aides auxquelles peuvent prétendre les AA n'interviennent souvent pas avant d’être installé dans le milieu.

« Un des grands chantiers sur lequel on souhaitait avancer c’est la question de la bourse de création des AA en Région » souligne Ramona. « Des aides similaires sont mises en place dans la quasi-totalité des territoires, mais ici, malgré les centaines d’artistes auteurs répertoriés, ce n’est pas le cas. Il y a même eu une suppression d’une bourse départementale en 2016. »

Un statut toujours en question

Sur le site du Trait, on trouve un article qui relaie l’occupation de la Frac PACA par des étudiants de l’école des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence. Ce type d’actions fait écho au large mouvement de protestations et d’occupations de lieux culturels qui a mobilisé les intermittents du spectacle et les artistes auteurs ces derniers mois.

Crédit : Le Trait

« Nous nous sommes rendus à quelques assemblées générales et c’était très constructif », explique Renaud. « On s’est rendu compte que les thématiques abordées étaient peu ou prou les mêmes que celles dont on traitait : précarité, appel à projets annulé, manque de dialogue, besoin d’être entendu… »

Ce qui est revenu dans les échanges, « c’est le fait que le temps de travail n’est pas rémunéré. Un plasticien qui prépare une expo, un écrivain qui écrit son bouquin tout ça c’est du boulot invisible. Pour la grande majorité des AA, cela implique d'avoir des activités parallèles ».

De leurs propres aveux, Ramona et Renaud, qui exercent tous les deux depuis longtemps, ont parfois du mal à être considérés comme des professionnels. Même après 20 ans passés à publier, alors que leur travail est reconnu, il reste bloqué dans la même précarité. « Ce qui ressort de tout ça, c’est que les institutions considèrent qu’artiste auteur n’est pas un véritable métier. Quand on dit “artiste”, on a image d’un être seul et torturé. Nous, on est des professionnels. On travaille avec des collègues, c’est notre occupation à temps plein. »

Malgré les difficultés, et la déception des choix gouvernementaux concernant le rapport Racine, les membres de l’association continuent d’espérer. « Pour l’instant, on sent que les mesures proposées par le ministère de la Culture sont des réponses a minima. Notre rôle c’est de secouer nos représentants au niveau local pour qu’ensuite ils fassent entendre notre voix au plus haut niveau » conclu Ramona.



Crédit photo Wassily Kandinsky —Intersecting Lines, 1923