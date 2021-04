Rapprochement Hachette-Editis : le silence effrayant de Lagardère

« Au moins dit-il quelque chose… même si c’est pour n’avoir rien à dire », nous glisse un observateur. « Encore qu’il y a ce diction qui veut que si l’on n’a rien de plus beau à dire que le silence, le mieux soit de se taire ». Ambiance. Et pour cause : la sortie d’Arnaud Lagardère suite aux différentes fuites dans la presse était attendue. Outre la satisfaction de l’héritier qui est parvenu à conclure un accord plus qu’intéressant — économiquement — pour lui, le devenir de son groupe reste à définir.

La position d’Arnaud Lagardère, moins. Dans Le Figaro, il explique : « Ma priorité absolue était qu’il n’y ait pas de démantèlement du groupe, à ce qu’aucun de nos actifs, dans le publishing, le travel retail et les médias ne soit cédé ». Et si la presse est accusée d’avoir colporté des informations en décalage « avec la réalité de nos discussions », les acteurs dans l’arène sont parvenus à un accord. Voilà tout ce qui compte ?

Il semble que la logique de non-démantèlement soit partagée par tous, mais beaucoup ont encore à l’esprit que les déclarations d’intention du fils Lagardère n’ont que peu d’ancrage dans le réel. « Facile : il suffit d’imaginer l’inverse de ce qu’il explique, pour devenir la suite », s’amuse un commentateur. « D'ailleurs, il a perdu la main… pas l’argent. » Et avec Vivendi comme premier actionnaire, difficile de ne pas comprendre que l’équilibre des forces penche vers Vincent Bolloré.

Arnaud Lagardère doit encore présenter au conseil d’administration un projet sur trois et cinq ans, puis aux investisseurs. La suite, en revanche, passera par « une rupture par rapport à la culture décentralisée de notre groupe. Je travaillerai en direct avec Pierre Leroy qui dirige Lagardère Publishing, avec Dag Rasmussen pour Travel Retail et Constance Benqué pour le pôle média ».

Et à ce titre, le volet Publishing qui intéresse tant, sera traité avec tendresse. « On ne peut pas parler de rapprochement entre Hachette Livre et Editis pour des raisons de concurrence », indique Arnaud Lagardère. Et d’ajouter : « Mais nous mettrons en œuvre toutes les synergies utiles pour peu qu’elles soient légales et acceptées par la concurrence bien évidemment ».

Une hydre qui se profile

Or, depuis quelque temps dans l’industrie du livre — on parle ici des stratosphériques sphères… –, la rumeur grossit. Si absorption de Hachette il devait y avoir par Vivendi, se pourrait-il qu’Editis se change en jolie mariée ? Et ce, parce que l’intention première aurait toujours été de convoiter Hachette Livre ?

« Vincent Bolloré avait commencé de la sorte, avec le secteur télévisuel : la création de C8, des investissements… on dépense et on apprend. Et une fois que l’on a suffisamment appris, on rachète un ogre ». En l’occurrence, ce fut Canal +. Pour certains, la comparaison (qui n’est pas raison, tout de même : personne ne fait ici l’âne pour avoir du son), tiendrait dans une certaine mesure avec Editis et Hachette. Des enjeux économiques certes nettement plus importants — Canal + aurait coûté un peu plus d’un milliard € —, mais tout à fait similaires dans la démarche.

La suite, dès lors, consisterait à savoir qui serait intéressé par Editis, et plus spécifiquement par le volet distribution : Interforum. « N’oublions pas qu’il fut candidat malheureux, à deux reprises, pour le rachat d’Editis. La première quand il s’opposa à Wendel pour le rachat en 2004, après validation par la Commission européenne. La seconde, par des tractations plus officieuses, cette fois, tant avec Wendel avant la cession à Planeta, et par la suite avec Planeta, avant que le groupe espagnol ne se retire ».

« Il »… n’est autre que Vincent Montagne, PDG de Média Participations. « À l’évidence s’il a une troisième fenêtre, il tentera d’en profiter », nous assure un observateur. « Montagne est certainement intéressé, et sans doute très, dans l’histoire, mais probablement pas par la totalité du groupe Editis », soulève un observateur. « La distribution Inteforum, en revanche, pourquoi pas ? Après tout, les équipes ont cohabité avec Volumen un long moment... et Média Participations aura certainement besoin d'équipes pour assurer la commercialisation de “l'épicerie fine” ».

Décidément, nous vivons des temps intéressants…

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0