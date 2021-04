Les Rendez-vous du politique La Chine, à l’heure de la pandémie

Après la célébration en grande pompe, en octobre 2019, du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, l’année 2020 devait être celle du renforcement du pouvoir du président Xi Jinping dans une Chine forte et stable, à l’occasion du 100e congrès du Parti communiste chinois en mai et juin. Les contestations à Hong Kong ne semblaient pas pouvoir troubler réellement l’ordre des choses. Mais ce qui a commencé comme une épidémie localisée à Wuhan a souligné de façon particulièrement aiguë de nombreuses questions qui se posent dans la société civile chinoise : dans quelle mesure la répression politique n’a-t-elle pas encouragé le développement de l’épidémie en faussant les systèmes d’alerte internes ?

Comment maintenir la confiance dans le système alors que la croissance est menacée par le confinement dans le monde ? Un peu plus d’un an après le début de la pandémie, les « Rendez-vous du politique » invitent autour de la table le sociologue Jean-Louis Rocca et l’analyste Alice Ekman, pour examiner les conséquences internes de la crise sanitaire en Chine, notamment l’évolution du positionnement international du pays, qui a commencé à affirmer plus clairement son ambition. La rencontre sera animée par le journaliste Joris Zylberman.

Jean-Louis Rocca

Professeur à Sciences Po Paris, il a été professeur titulaire au département de sociologie de l’université Tsinghua (2005-2011). De 2006 à 2010, il a dirigé les Ateliers franco-chinois en sciences sociales de l’université Tsinghua avant de retourner au CERI en juillet 2011. Ses recherches portent sur l’évolution de la stratification sociale en Chine, l’émergence des classes moyennes, la contestation sociale et les débats autour de la démocratisation du pays. Son approche est résolument comparatiste et non normative.

Il a notamment publié avec Émilie Frenkiel La Chine en mouvements (Presses Universitaires de France, 2013) et Une sociologie de la Chine (La Découverte, 2010). On lui doit également la direction de La société chinoise vue par ses sociologues : migrations, villes, classe moyenne, drogue, sida (Presses de Sciences Po, 2008), La condition chinoise : capitalisme, mise au travail et résistances dans la Chine des réformes (Karthala, 2006) et La Chine à la fin de l’ère Deng Xiaoping avec Patrice de Beer et la collaboration de Brigitte de Beer Luong (Marabout, 1997).

En 2020, en pleine pandémie de Covid-19, il est l’auteur de La pandémie de Covid-19. Une rupture dans la trajectoire triomphante de la Chine ?, dans Le Monde d’aujourd’hui. Les sciences sociales au temps de la Covid, sous la direction de Marc Lazar, Guillaume Pantin, Xavier Ragot (Presses de Sciences Po, 2020).

Alice Ekman

Analyste responsable de l’Asie à l’Institut des études de sécurité de l’Union européenne (EUISS), Alice Ekman était auparavant responsable des activités Chine au Centre Asie de l’IFRI.

Chargée de cours sur la Chine contemporaine à Sciences Po, elle conduit régulièrement des terrains de recherche en Chine et en Asie de l’Est. Ses travaux portent sur la politique intérieure et extérieure de la Chine, les relations Chine-Europe/France, la péninsule coréenne et Taïwan. Elle s’intéresse également à la restructuration de la gouvernance régionale ainsi qu’aux pratiques diplomatiques. Elle a été chercheuse invitée à l’Université Tsinghua (Pékin), à la National Taïwan Normal University (Taïpei), et plus récemment à l’Asan Institute for Policy Studies (Séoul). Elle est notamment l’autrice de Rouge vif, l’idéal communiste chinois (Éditions de l’Observatoire, 2020) et a dirigé l’ouvrage La Chine dans le monde (CNRS éditions, 2018). Elle a par ailleurs signé « Les nouveaux enjeux institutionnels de la politique étrangère chinoise » dans la Revue française d’administration publique (2014/2 - N° 150).

En 2020, en pleine pandémie de Covid-19, elle écrit Les smart cities : ambition chinoise à l’heure du Covid-19, dans Politique étrangère, 2020.

Journaliste et sinologue, Joris Zylberman est cofondateur et rédacteur en chef d’Asialyst.com, le site d’information et d’analyse sur toute l’Asie, créé en 2015. Ancien correspondant en Chine pour Radio France International (RFI) et France 24 de 2005 à 2013, directeur de la société de production audiovisuelle Actuasia (2007-2018), il est co-auteur des Nouveaux Communistes chinois (Armand Colin, 2012) et co- réalisateur du documentaire La Chine et nous : 50 ans de passion (France 3, 2013). Il travaille aussi à Paris pour RFI.

Crédit photo : Annie Spratt/ Unsplash