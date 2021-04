Sam Wasson raconte Chinatowns, ou les dernières années d'Hollywood

Sam Wasson vit à Los Angeles et est diplômé de cinéma de l’Université de Wesleyan et de l’USC School of Cinematic Arts. Il décrit dans ses romans les différentes facettes du cinéma et partage sa passion du septième art dans de grands magazines américains comme Variety, The New York Times ou le Wall Street Journal. Son excellent livre 5e Avenue, 5 heures du matin a été élu meilleur livre de l’année 2012 par le New York Times.

Sam Wasson nous conte cette histoire mettant en scène des personnages hauts en couleurs, sur fond de mutation spectaculaire des studios hollywoodiens. Il y a Jack Nicholson, alors au sommet de sa carrière, star parmi les stars, au seuil de sa grande histoire d’amour vouée à l’échec avec Anjelica Huston.

Roman Polanski, le réalisateur du film, à la fois prédateur et proie, hanté par la mort tragique de son épouse, qui revient à Los Angeles, le lieu du crime, où les graines de sa propre destruction sont rapidement plantées.

Chinatown était un état d’esprit. Pas uniquement un endroit sur la carte de Los Angeles, mais un état de conscience totale, quasiment impossible à distinguer de l’aveuglement. On rêve qu’on est au paradis et on se réveille dans l’obscurité : ça, c’est Chinatown. On pense avoir tout compris et on se rend compte qu’on est mort : ça, c’est Chinatown. – Robert Towne dans The Big Goodbye

Le grand producteur Robert Evans, le « Kid », exalté à l’idée de passer des contrats. Enfin, il y a Robert Towne, auteur du fabuleux scénario du film, considéré par beaucoup comme le meilleur jamais écrit. Pour la première fois, Sam Wasson dissipe les mythes liés à Chinatown et décrit la façon dont le film est réellement né.

En toile de fond, la fin d’une époque : celle des années 1970, où les studios choyaient leurs créateurs. Elle cèdera la place à un Hollywood plus brutalement industriel, comme aujourd’hui. The Big Goodbye mérite sa place à côté d’autres grands livres sur le monde du cinéma, comme Le Nouvel Hollywood.



The Big Goodbye – Sam Wasson, trad. Samuel Bréan – Carlotta – 9791093798110 – 21,99 €